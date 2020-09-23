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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 11:59 ص

درجال يطالب الاتحادات والأندية بتقديم المستندات الرسمية حال اعتراضهم على عمل الوزارة

وزير-الشباب-والرياضة-عدنان-درجال،
  
طالب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأندية والاتحادات الرياضية بتقديم الاوراق الرسمية في حال اعترضت على عمل الوزارة.
وقال درجال في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” إن “وزارة الشباب والرياضة تقف على مسافة واحدة من جميع الاندية والهيئات الادارية وليس لها اي مصلحة او غرض في الوقوف مع جهة على حساب الاخرى ما بين الاندية او داخل الناد الواحد وتحاول حل جميع القضايا بالطرق القانونية”.
وأوضح بالقول، “من لديه اي دليل او اوراق رسمية فيجب عليه تسليمها الى الدائرة القانونية في الوزارة وسنقوم باتخاذ الاجراء اللازم بالسرعة الممكنة بعد التأكد والتدقيق وليس استخدام وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي للحديث بل عبر القنوات الرسمية في وزارة الشباب ومن لديه اي اعتراض او تظلم عليه بتقديم اوراقه الرسمية وادلته التي تتعلق بموضوع الاعتراض”
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