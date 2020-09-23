نائب: كي كارد “أساس الفساد” واسترجاع أموال العراقيين أولوية مطلقة



اكدت عضو ائتلاف النصر النائب ندى شاكر جودت، الاربعاء، بان كي كارد لب الفساد في البلاد.

وقالت جودت في تصريح لها ،ان” الفساد مستشري في كل مفاصل الدولة العراقية من وزارات وموسسات دون استثناء لافتا الى ان الفاسدين تابعين الى جهات وهي تقدم الاسناد لهم مؤكدا بان كي كارد هي لب الفساد في البلاد”.

واضافت جودت،ان” الايام الماضية تم اعتقال بعض من عليهم ملفات فساد مالي واداري لكن الاهم للعراقيين هي استرجاع اموالهم المنهوبة من قبل الفاسدين خاصة وان البلاد تعاني من وضع اقتصادي صعب خلقه الفساد المستمر منذ سنوات طويلة لدرجة بات شرائح كثيرة تدفع الثمن داعية القضاء العراقي النزيه والعادل بان تكون له خطوات في استرجاع الاموال من الفاسدين”.

ويعاني العراق من ارتفاع كبير في معدلات الفساد المالي والاداري في السنوات الماضية على نحو سبب اذى كبير من ناحية تدهور الخدمات الاساسية