المالية النيابية: نخشى أن تتحول حملة مكافحة الفساد إلى هذا الأمر

عبر عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الاربعاء، عن خشيته من تحول حملة مكافحة الفساد الى ملف سياسي.

وقال الجبوري في تصريح له ،ان” ليس لدينا مشكلة في ان تتم عملية اعتقال صغار او كبار الفاسدين في العراق المهم ان يطبق القانون بحق كل من سرق المال العام ونامل ان تستمر خطوات مكافحة الفاسد لكن واقع الحال قد يعطينا نتائج غير الموجود حاليا”.

واضاف الجبوري،اننا” نخشى ان تتحول حملة مكافحة الفساد الى ملف سياسي يقود الى خصومات وانتقام لافتا الى انه لايمكنه توقع عدد من ستشملهم الاعتقالات لكن يجب ان تدور العمليات حول كل من سرق المال العام مهما كانت موقعه ومنصبه”.

وكان العديد من الاشخاص بعضهم مسؤولين سابقين تم اعتقالهم مؤخرا بتهم تتعلف بالفساد المالي والاداري