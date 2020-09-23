بوتين يعرض تقديم لقاح فايروس كورونا الروسي إلى موظفي الأمم المتحدة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إبرام معاهدة لحظر الأسلحة في الفضاء وعرض تقديم لقاح فيروس كورونا الروسي إلى موظفي الأمم المتحدة بدون مقابل.



قال بوتين، "روسيا مستعدة لمنح الأمم المتحدة كل المساعدة اللازمة، خاصة، نعرض تقديم لقاحنا بدون مقابل للتلقيح الاختياري لموظفي الأمم المتحدة ومكاتبها".



وذكر بوتين، أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الجائحة جدد الحاجة إلى رفع العقوبات التجارية . وتعاني روسيا من عقوبات شديدة من القوى الغربية منذ قيامها بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا المجاورة قبل ستة أعوام.



وذكر، وفقاً لنص نشره الموقع الإلكتروني للكرملين إن "تحرير عالم التجارة من الحواجز والقيود والعقوبات غير الشرعية سيقدم مساعدة عظيمة في إعادة تنشيط النمو العالمي وخفض البطالة".



وفي معرض تأكيده على الحاجة إلى معاهدة لضمان السلام في الفضاء، قال بوتين "روسيا تتقدم بمبادرة لتوقيع اتفاق ملزم بين كل القوى الفضائية الرائدة ينص على حظر نشر أسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد أو استخدام القوة ضد أجسام في الفضاء الخارجي".



