الدولار يرتفع مدعوما ببيانات اقتصادية أمريكية إيجابية

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية يوم الأربعاء مدعوما ببيانات اقتصادية أمريكية إيجابية ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا وبريطانيا.

ومن المرجح أن تستمر العملة الأمريكية في الارتفاع على المدى القصير حيث يزعج فيروس كورونا المعنويات في أوروبا ، لكن عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام يعني أن الدولار قد يكون عرضة لمزيد من التقلبات المتقلبة.

وضعفت المعنويات تجاه اليورو ببطء مع تزايد قلق المستثمرين بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول مثل فرنسا وإسبانيا ، مما يزيد من مخاطر عمليات الإغلاق الجديدة.

وأعادت العديد من دول منطقة اليورو فرض قيود السفر ، مما أجبر شركات الطيران على تقليص خدمات الركاب بعد زيادة سريعة نسبيًا خلال الصيف.

ولقد تم تقويض الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بسبب ميل متشائم في السياسة من قبل البنوك المركزية لكل منهما.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 0.7116 دولار بعد أن غير الاقتصاديون في Westpac وجهة نظرهم وقالوا إنهم يتوقعون أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة إلى 0.10٪ من 0.25٪ في اجتماع يوم 6 أكتوبر.

وخسر الدولار النيوزيلندي 0.33٪ إلى 0.6612 دولار بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة عند 0.25٪ ، لكنه حذر من فقدان الوظائف وإغلاق الأعمال ، مما عزز التوقعات بأنه سينتقل إلى أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة.

واشترى الجنيه 1.2721 دولار ، بالقرب من أدنى مستوى منذ أواخر تموز ، بعد أن كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، يوم الثلاثاء ، قيودًا جديدة على النشاط التجاري لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا.

ارتفع الدولار إلى 0.9218 فرنك سويسري ، مضيفا إلى مكاسب بنسبة 0.6 ٪ من يوم الثلاثاء.