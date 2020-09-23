بسبب مشاكلها المستعصية .. إيران تتجه لإعلان عاصمة جديدة بدلاً عن طهران بعد أزمة كورونا

قال النائب في البرلمان الإيراني، أبو الفضل أبو ترابي، إن قاعدة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري، أرسلت خطابًا رسميًا إلى الرئيس حسن روحاني، حول استعدادها لتولي عملية نقل العاصمة الإيرانية من طهران إلى موقع آخر.

وذكر البرلماني الإيراني، في مقابلة مع وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، أن "الرئيس بعث أيضًا برسالة إلى سكرتير مجلس نقل العاصمة، وهو وزير الطرق والتنمية العمرانية، ليتم اتخاذ القرار بعد أزمة كورونا".

وکشف أبو ترابي أن جميع الإجراءات اللازمة لنقل العاصمة قد تم تحديدها وسيتم نقل المعسكرات والجامعات ومصانع السيارات من العاصمة، لكنه لم يحدد ماهية المنطقة التي قد تكون البديل عن العاصمة طهران.

يذكر أن مسألة نقل العاصمة الإيرانية محل نقاش منذ سنوات، لكن الرافضين يقولون إنه إذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن تترك مدينة طهران بمشاكلها المستعصية.

ویقول المعترضون إن بناء المقار الحكومية بعيدًا عن المتظاهرين والمحتجين هو "أحد أهداف" مشروع نقل العاصمة من طهران إلى مكان آخر.

