متظاهرون يغلقون مصفاة وشركة نفطية في محافظتي السماوة وذي قار

أقدم متظاهرون، اليوم الاربعاء، على إغلاق مصفاة وشركة نفطية في محافظتي السماوة وذي قار جنوبي العراق.

وقال مصدر امني في بيان له ، إن "عددا من الخريجين اغلقو مصفاة السماوة النفطية للمطالبة بايجاد فرص عمل لهم"، موضحا ان "الخريجين قطعوا الطريق المؤدي للمصفاة، فيما اقدم عدد اخر منهم على اغلاق الباب الرئيسي".

وفي ذي قار، اكد مصدر مسؤول "استمرار غلق شركة نفط ذي قار لليوم الرابع". واشار المصدر الى "حرق اطارات امام جميع ابواب الشركة ومنع الموظفين من الدخول".