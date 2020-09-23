بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 23 أيلول 2020
آخر الأخبار
سلام الشمري يطالب الكتل الراغبة بعودة نظام الدائرة الواحدة الى الاستجابة لمطالب ثوار تشرين بالدوائر المتعددة ليث شبر: على العشائر التي تريد أن تكون وطنية نبذ الميليشياويين في الذكرى السنوية الأولى لانتفاضتهم.. الناشطون العراقيون يحشدون في بغداد والمحافظات للتظاهر الرئيس المصري: عازمون على مساعدة الليبيين في تخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات البديري: رغبة كبيرة لدى أغلب القوى السياسية في تمرير الجداول الملحقة بقانون الانتخابات الجبوري: 43 ألف أسرة نازحة لم تعد إلى منازلها في محافظة ديالى سواريز يرفض عرضا جديدا من برشلونة لفسخ عقده ورحيله عن الفريق إصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بفايروس كورونا الهنداوي: لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تفاهم بشأن ما يسمى الدوائر الوسطية محلل سياسي: الكاظمي سيشعل حربا أهلية داخل العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 11:16 ص

الذهب ينخفض لأدنى مستوى له في 6 أسابيع

الذهب
لامست أسعار الذهب يوم الأربعاء أقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.
وفقد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 6.41 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 آب عند 1873.70 دولاراً.
وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5 بالمئة إلى 1879.10 دولارات للأوقية.
وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزارة التربية

التربية تُصدر أيضاحاً بخصوص امتحان الدور الثاني لتلاميذ الصفوف غير المنتهية والسادس الأبتدائي 23 أيلول 2020 01:19 م

النفط

انخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع المخزونات الأميركية 23 أيلول 2020 01:16 م

دولار

الدولار يرتفع مدعوما ببيانات اقتصادية أمريكية إيجابية 23 أيلول 2020 11:34 ص

مصفاة-جنوب

متظاهرون يغلقون مصفاة وشركة نفطية في محافظتي السماوة وذي قار 23 أيلول 2020 11:19 ص

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقرر تخصيص قطعة أرض في بغداد لإقامة مدينة رياضية تبرع بها العاهل السعودي 23 أيلول 2020 10:13 ص

تلاميذ

التعليم النيابية تحذر من كارثة صحية بالعام الدراسي الجديد 22 أيلول 2020 02:44 م

احمد الصفار

المالية النيابية تكشف عن مقترح لإعادة المتقاعدين المحالين قسرا لوظائفهم 22 أيلول 2020 10:41 ص

وزير العمل عادل الركابي

وزير العمل: كشفنا نحو 20 ألفاً من مزدوجي الرواتب 22 أيلول 2020 10:38 ص

التعليقات