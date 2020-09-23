بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 23 أيلول 2020
آخر الأخبار
سلام الشمري يطالب الكتل الراغبة بعودة نظام الدائرة الواحدة الى الاستجابة لمطالب ثوار تشرين بالدوائر المتعددة ليث شبر: على العشائر التي تريد أن تكون وطنية نبذ الميليشياويين في الذكرى السنوية الأولى لانتفاضتهم.. الناشطون العراقيون يحشدون في بغداد والمحافظات للتظاهر الرئيس المصري: عازمون على مساعدة الليبيين في تخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات البديري: رغبة كبيرة لدى أغلب القوى السياسية في تمرير الجداول الملحقة بقانون الانتخابات الجبوري: 43 ألف أسرة نازحة لم تعد إلى منازلها في محافظة ديالى سواريز يرفض عرضا جديدا من برشلونة لفسخ عقده ورحيله عن الفريق إصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بفايروس كورونا الهنداوي: لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تفاهم بشأن ما يسمى الدوائر الوسطية محلل سياسي: الكاظمي سيشعل حربا أهلية داخل العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 11:10 ص

على أربعة مراحل ..السعودية توافق على السماح بأداء العمرة بداية من 4 أكتوبر

133-001649-eiizef9xgaaia2f-7_700x400
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، بيانا، تعلن من خلاله موافقة المملكة على أداء مناسك العمرة تدريجيا بداية من 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.
وأضح المصدر أن القرار يأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم.
وصدرت الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك وفق الترتيبات والمراحل التالية:
1- إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق المراحل التالية:
المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.
المرحلة الثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020م، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.
المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.
وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.
المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.
2- يتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق (اعتمرنا)، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.
وأهاب المصدر بالمعتمرين والمصلين والزوار ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.
وأكد حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها؛ من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
وأوضح أن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بوتين

بوتين يعرض تقديم لقاح فايروس كورونا الروسي إلى موظفي الأمم المتحدة 23 أيلول 2020 11:37 ص

طهران

بسبب مشاكلها المستعصية .. إيران تتجه لإعلان عاصمة جديدة بدلاً عن طهران بعد أزمة كورونا 23 أيلول 2020 11:25 ص

الصحة العالمية

الصحة العالمية: إصابات كورونا سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوع الماضي 22 أيلول 2020 02:27 م

طلاب إيران

​ 90 % من الطلاب الإيرانيين يرفضون الذهاب إلى المدارس بسبب تفشي "كورونا" 22 أيلول 2020 02:23 م

المقاتلة إف-35

ثمار السلام ..​ الاتفاق بحلول ديسمبر على صفقة بيع المقاتلة إف-35 للإمارات 22 أيلول 2020 01:43 م

شكري

في كلمتها أمام الأمم المتحدة اليوم.. مصر تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للدول "الداعمة للإرهاب" 22 أيلول 2020 01:17 م

ترامب

صحيفة: لماذا غيرت إيران استراتيجيتها العسكرية ضد القوات الأميركية في العراق؟ 22 أيلول 2020 11:58 ص

2299934758609506110

أول تعليق رسمي من إيران على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة عليها 22 أيلول 2020 11:24 ص

التعليقات