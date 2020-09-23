الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول خلايا داعش النائمة في مخمور

أعلنت الاستخبارات العسكرية الاطاحة بمسؤول خلايا داعش النائمة في مخمور بنينوى .



وذكر بيان لمديرية الاستخبارات ، انه:" بعملية استباقية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ من القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية قراج بقضاء مخمور بنينوى ، وهو المسؤول عن خلايا داعش النائمة في القضاء "، مبينا :" ان احد ابنائه قد قتل اثناء معارك التحرير وشقيقه محكوم بالسجن ٢٥ عاما لارتكابه جرائم ارهابية ".



واوضح البيان :" ان المتهم يعد واحدا من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب.