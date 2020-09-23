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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 10:52 ص

الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول خلايا داعش النائمة في مخمور

الاستخبارات العسكرية
أعلنت الاستخبارات العسكرية الاطاحة  بمسؤول خلايا داعش النائمة في مخمور بنينوى .

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات ،   انه:"  بعملية استباقية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤  من القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين  في ناحية قراج بقضاء مخمور  بنينوى  ، وهو المسؤول عن خلايا داعش النائمة في القضاء "، مبينا :" ان احد ابنائه قد قتل اثناء معارك التحرير وشقيقه محكوم  بالسجن ٢٥ عاما لارتكابه جرائم ارهابية ".

واوضح البيان :" ان المتهم يعد واحدا من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب.
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