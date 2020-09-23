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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 10:50 ص

جكسارات لأعضاء مجلس الأمناء بهيئة الإعلام والاتصالات قيمة الواحدة منها 90 مليون دينار

جكسارة
أعلن مصدر انه تم شراء جكسارات لاعضاء  مجلس الامناء بهيئة الاعلام والاتصالات قيمة الواحدة منها 90 مليون دينار.
وقال المصدر  في تصريح له انه"تم شراء سيارات حديثة بمقدار 90 مليون دينار للسيارة الواحدة، لتسليمها الى اعضاء مجلس الامناء في الهيئة"، مبينا ان"هذا المبلغ لا يشمل تصفيح السيارات ضد الرصاص".
واضاف، ان"سبب شراء السيارات، هو ان السيارات القديمة المقدمة الى الاعضاء اصبح موديلها قديما وان الاعضاء الجدد  لا يرغبون  تسلمها".
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