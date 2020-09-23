بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 23 أيلول 2020
آخر الأخبار
ليث شبر: على العشائر التي تريد أن تكون وطنية نبذ الميليشياويين في الذكرى السنوية الأولى لانتفاضتهم.. الناشطون العراقيون يحشدون في بغداد والمحافظات للتظاهر الرئيس المصري: عازمون على مساعدة الليبيين في تخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات البديري: رغبة كبيرة لدى أغلب القوى السياسية في تمرير الجداول الملحقة بقانون الانتخابات الجبوري: 43 ألف أسرة نازحة لم تعد إلى منازلها في محافظة ديالى سواريز يرفض عرضا جديدا من برشلونة لفسخ عقده ورحيله عن الفريق إصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بفايروس كورونا الهنداوي: لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تفاهم بشأن ما يسمى الدوائر الوسطية محلل سياسي: الكاظمي سيشعل حربا أهلية داخل العراق 28 مقبرة جماعية وآلاف الجثث في الرقة السورية.. والأهالي يطالبون بإعطائهم الأولوية للتعرف على رفات ذوييهم
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 23 أيلول 2020 10:45 ص

انتشار أمني مكثف للبحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي.. هل يحرج الحكومة أمام سطوة الميليشيات؟

سجاد العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، انطلاق عملية البحث عن الناشط المختطف، سجاد العراقي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وذكر بيان للخلية: انطلقت وحدات أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب وفوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف سجاد العراقي، وإلقاء القبض على الخاطفين.

وأضاف، أن الواجب يشمل مناطق أم الغزلان وناحية الدواية الشديد والعبيد والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل.

وأشار إلى أن العملية ستكون بإسناد طيران الجيش، وبالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان.

وأظهرت مقاطع مصورة، عشرات العجلات العسكرية التابعة للجهاز وهي تتجول في شوارع الناصرية، ومركز المحافظة، ومدن أخرى، من دون أن تنجح، حتى مساء أمس، في إلقاء القبض على المتورطين في خطف الناشط بعد مرور 5 أيام على الحادث.

كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر، الأحد الماضي، بإرسال "جهاز مكافحة الإرهاب" الذي يعد الأرفع من حيث القوة والتجهيز والتدريب بين بقية القوات الأمنية العراقية، بتولي مهمة تحرير الناشط سجاد العراقي من خاطفيه، بعد أن عجزت قوات الشرطة المحلية عن تنفيذ تلك المهمة.

ويستغرب كثير من المراقبين التأخير الذي رافق عملية تحرير الناشط، رغم معرفة الجهات الأمنية الأشخاص المتورطين في حادث الاختطاف والمناطق التي يقيمون بها.
كما قال قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي، أول من أمس، حين أشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من التعرف على هوية الخاطف من خلال شهود العيان الذين كانوا في محل الحادث، وأصدقاء سجاد الذين كانوا يرافقونه أثناء واقعة الاختطاف، وكذلك اتجاه عجلات الخاطفين.

وتحدث عن مفاوضات تجريها القوات الأمنية مع شيخ عشيرة العناصر المتورطة بالحادث.
وفي حين لا تتحدث المصادر الأمنية الحكومية عن طبيعة الأسباب التي تحول دون تحرير المختطف وإلقاء القبض على المتورطين حتى الآن.

وتحدث ناشطون في وقت سابق عن أن العناصر المتورطين في عملية الاختطاف ينتمون إلى فخذ الهصاصرة المرتبط بعشيرة الإبراهيمي. لكن مصادر الشرطة أحجمت عن التصريح باسم العشيرة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ساحة التحرير

في الذكرى السنوية الأولى لانتفاضتهم.. الناشطون العراقيون يحشدون في بغداد والمحافظات للتظاهر 23 أيلول 2020 02:33 م

إعمار العراق

مراقبون: صندوق إعمار المناطق المستردة .. أموال بملايين الدولارات تتحول إلى أرصدة لشخصيات متنفذة 23 أيلول 2020 02:05 م

الفاو

ما حقيقة التلاعب بالمواصفات الفنية لمشروع الفاو الكبير ؟.. جهات رسمية تجيب 23 أيلول 2020 01:46 م

حادث

مراقبون : نزيف الأسفلت والموت المجاني للمواطنين على الطرق أخطر ملفات الفساد والإهدار المالي 23 أيلول 2020 01:35 م

مقبرة جماعية

28 مقبرة جماعية وآلاف الجثث في الرقة السورية.. والأهالي يطالبون بإعطائهم الأولوية للتعرف على رفات ذوييهم 23 أيلول 2020 12:01 م

Capture

تشمل وقف تمويل وتوثيق جرائم .. تحركات نمساوية لحصار تنظيم الإخوان الإرهابي 23 أيلول 2020 11:02 ص

ميليشيات

الحرس الثوري يشكل ميليشيات وهمية بأسماء جديدة للتمويه على المتهمين الحقيقيين بقصف الكاتيوشا في بغداد 23 أيلول 2020 10:24 ص

لبنان يحترق

لبنان إلى القاع.. فرنسا تحذر من فيتو الإرهابي نصر الله على الحكومة الجديدة 23 أيلول 2020 03:02 ص

التعليقات