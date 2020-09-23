الكربولي والسفير الاميركي يبحثان إجراءات حصر السلاح وإعادة هيبة الدولة

بحث عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي، ، مع السفير الاميركي لدى بغداد ماثيو تولر، اجراءات الحكومة الخاصة بحصر السلاح المنفلت واعادة هيبة الدولة وضمان حماية البعثات الدبلوماسية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب ان "النائب محمد الكربولي رئيس المجلس التنفيذي لحزب تقدم إلتقى بالسفير الامريكي المعتمد في العراق ماثيو تولر"، مبينا ان "اللقاء بحث أهم القضايا على الساحة العراقية ورؤية حزب تقدم لأهمية أستكمال كافة المستلزمات الفنية واللوجستية للانتخابات البرلمانية القادمة وفي مقدمتها ملحق قانون الانتخابات الخاص بتوزيع الدوائر الانتخابية وأستكمال تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية وبما يدعم المنظومة القانونية والدستورية في العراق ويهيء الارضية المناسبة لأجراء الاستحقاق الانتخابي ضمن التوقيتات الدستورية.

واضاف، ان "اللقاء استعرض مستجدات الساحة السياسية والحراك السياسي داخل قبة البرلمان في متابعة وتقييم الاجراءات التي أتخذتها حكومة الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة وأعادة هيبتها وضمان حماية ضيوف العراق من البعثات الدبلوماسية العاملة فيه.

واكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب تقدم ان "حزبه وتحالف القوى العراقية داعم لإجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكافحة الفساد وسحب السلاح غير المرخص وحصر السلاح بيد الدولة وضمان السلم المجتمعي وتعويض ضحايا العنف.

من جانبه أكد السفير الامريكي أستمرار حكومة الولايات المتحدة الامريكية بدعم الحكومة العراقية مشيدا" بالقرارات الشجاعة لرئيس الوزراء الكاظمي في فرض القانون وتعزيز أحترام الدولة ومؤسساتها ، متمنيا" أستمرار التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

