الفايز : إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها أمر غير واقعي

وصف النائب عامر الفايز، اجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران للعام المقبل وفق الموعد المحدد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانه امر غير واقعي.

وقال في تصريح له ، ان “موعد الانتخابات المبكرة سيزحف الى شهرين عن الموعد المحدد”، لافتا الى ان “اجراء الانتخابات في السادس من حزيران للعام المقبل امر غير واقعي.

واضاف ان “الكتل السياسية تعلم بان اجراء الانتخابات المبكرة تواجهها معرقلات فنية كبيرة”، مبينا ان “رغبة الحكومة باجراء الانتخابات المبكرة يجب ان تكمن بتفعيل البايومتري.