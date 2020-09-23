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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 10:32 ص

الحكومة تسحب مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان

احمد الصفار
سحبت الحكومة العراقية، ، مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان بعد يوم واحد من تسليمه اياه لغرض مناقشته واقراره، بحسب ما اعلنته اللجنة المالية النيابية.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، إن "الحكومة سحبت الموازنة العامة للعام 2020 من مجلس النواب لغرض إجراء بعض التغييرات"، مبينا أن "سحب مشروع القانون جاء بعد يوم من ارساله الى البرلمان.

 " واضاف الصفار ان اللجنة المالية كانت مخططة لإدراج الموازنة على جدول اعمال جلسة يوم غد  الخميس لغرض القراءة الأولى والتصويت عليها خلال اسبوعين كحد اقصى.
ورجح الصفار أن "تكون الغاية من سحب قانون الموازنة، اجراء بعض التغييرات او تخفيض النفقات والعجز المالي في موازنة 2020
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