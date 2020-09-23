قوباد طالباني يبحث مع مبعوث ترامب العلاقات بين بغداد وأربيل ومهام التحالف الدولي بالعراق

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان قوباد طالباني، مع المبعوث الخاص للرئيس الامريكي للشان السوري جيمس جيفري التنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي ومباحثات اربيل وبغداد.



وقال بيان لمكتب طالباني في تصريح له " ان " الجانبين بحثا الوضع السوري والية مكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا.، واجمع الجانبان على الحاجة اكثر الى التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف لانهاء مخاوف الارهاب والعنف."؟

وفي جانب اخر من اللقاء، تم الحديث عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 ومباحثات اربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة والتوصل الى اتفاق مثمر وطويل الامد.