مجلس الوزراء يقرر تخصيص قطعة أرض في بغداد لإقامة مدينة رياضية تبرع بها العاهل السعودي

قرر مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض لإقامة المدينة الرياضية التي تبرع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشائها في بغداد.



وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء:" ان المدينة الرياضية ستنشأ في منطقة الجعارة قرب بسماية.



على صعيد متصل اوضح ملا طلال انه سيتم تحديد موعد افتتاح منفذ عرعر بالتنسيق مع الجانب السعودي.