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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 10:10 ص

الحكيم و بلاسخارت يؤكدان ضرورة إجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن المال السياسي وحملات التسقيط

الحكيم وبلاسخارت
أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم و ممثلة  الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، ضرورة  اقامة انتخابات حرة ونزيهة قادرة على اعادة الثقة بين الجمهور وصندوق الاقتراع .

وذكرت تيار الحكمة في بيان ان الحكيم التقى ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ،وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والدور الاممي في مساعدته في الملفات ذات الاهتمام المشترك".

واضاف:" ان الحكيم وبلاسخارت جددا دعمهما لاقامة الانتخابات المبكرة، ودعيا الكتل السياسية الى حسم موضوعة الدوائر الانتخابية والاخذ بعين الاعتبار تحديات المرحلة".

وشدد الجانبان على ضرورة اقامة انتخابات حرة ونزيهة قادرة على اعادة الثقة بين الجمهور وصندوق الاقتراع ، مؤكدين :" ان ذلك لايمكن  ان يتم الا باقامة انتخابات بعيدة عن سطوة السلاح والمال السياسي وحملات التسقيط".

كما اكدا اهمية متابعة توصيات المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة ومتابعة ملف المختطفات وانصاف الناجيات، ودعيا المنظمة الدولية الى دور اكبر في هذا الملف.
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