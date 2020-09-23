المظفر: البطاقة البايومترية باتت مطلبا جماهيريا نادى به المتظاهرون

اعتبرت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، اليوم الثلاثاء، ان تحديث البطاقة البايومترية من شأنه يضمن نزاهة الانتخابات المقبلة ومنع محاولات بعض الجهات الرامية لتزويرها.



وكشفت المظفر عن أعداد الناخبين الذين يملكون البطاقات البايومترية من أصل 24 مليون ناخب، مبينة أن 10 ملايين ناخب استلوا بطاقاتهم البايومترية مقابل 4 ملايين لم يستلموها فيما هناك 6 ملايين ناخب لديهم بطاقات انتخابية ليست بايومترية فيما لايملك 4 ملايين ناخب أي بطاقة انتخابية.



ودعت المتحدثة باسم ائتلاف النصر الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة من أجل ضمان إجراء انتخابات نزيهة، فضلا عن ضرورة إجراء دراسة والتخلص من العوائق الكثيرة التي من شأنها عرقلة إجراء انتخابات نزيهة.