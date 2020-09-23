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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 01:31 ص

من التفجيرات الغامضة إلى حرائق مهولة تلتهم أماكن حساسة في قلب طهران.. خامنئي مخترق

حريق في طهران

حملة تضليل اعلامية واسعة على ما يحدث في طهران وبيانات كاذبة

 لا يمكن تبرير حريق طهران هذه المرة، ولا يمكن التنصل منه أو الادعاء انه بسبب ماس كهربائي أو خطا بشري. انه يتكرر للمرة العاشرة خلال شهرين- ثلاثة، في قلب العاصمة طهران ويطال منشآت حساسة.
وفي أحدث حريق ضمن سلسلة حرائق وانفجارات أصاب بعضها مواقع حساسة، اندلع حريق كبير في مصنع "ميهن" للألبان قرب العاصمة الإيرانية طهران، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني. وهناك تشكيك في حقيقة المصنع.


وقال مسؤول بإدارة الإطفاء للتلفزيون الرسمي: لم يسقط قتلى أو مصابون، تم إرسال رجال إطفاء إلى المصنع في إسلامشهر. الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق الواسع النطاق وإخماده، مضيفاً أن سبب الحريق قيد التحقيق.
إلى ذلك ذكر التلفزيون الرسمي، أن الحريق اندلع في مصنع "ميهن" جنوب بلدة إسلامشهر التابعة لمحافظة طهران الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. كما حضرت فرق إطفاء بلدة إسلامشهر والشرطة إلى مكان الحادث، وتم إرسال 10 فرق إطفاء من البلدات المجاورة لإخماد النيران.


من جهتها، نقلت وكالة "إيسنا" عن قسم العلاقات العامة لشركة "ميهن" أن الحريق اندلع في مستودع المواد الخام للمصنع.
هذا وشهدت إيران سلسلة من الحرائق كان آخرها، الحريق الذي اندلع في أحد المستشفيات وسط العاصمة طهران في بداية شهر أغسطس/ آب الماضي. وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن "حريقا اندلع في مستشفى بشارع حافظ في طهران، في أحد مباني المستشفى المكون من 7 طوابق، والذي يضم الأقسام المتخصصة لـCCU والعلاج الكيميائي.
في نفس السياق، وقعت عدة حوادث أخرى بمنشآت في الأشهر القليلة الماضية، منها حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو/تموز مما تسبب في أضرار كبيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.
 مراقبون قالوا، إن خامنئي مخترق والعاصمة طهران مستباحة ولا قيمة لما يردده دمى الإرهاب في طهران عن قوة إيران وجيشها.
أ.ي

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