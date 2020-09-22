غارة إيرانية على العراق عبر المنتجات الرديئة والعملاء ورجال الميليشيات.. هكذا حكم الملالي بغداد 17 عامًا

مراقبون: طهران تحركها الأحقاد داخل العراق



تظل الهيمنة الإيرانية على العراق، من جانب نظام الملالي البغيض واحدة من أسوأ انواع الاحتلال في العالم. ليس فقط لأنه نهب منظم لموارد العراق ومقدراته طيلة 17 سنة ولكنه نهب مرفق بعصابات وميليشيات وخونة تنفذ أجندة ايران.

ووفق تقرير - جريدة العرب، فإن أكذوبة تحرير القدس، هذه التجارة الرخيصة السافرة التي رفعتها ايران على مدار عقود هى ما تستبيح بها مقدرات العراق.



وإلى اليوم مازالت ترفع طهران شعار، تحرير القدس يبدأ من كربلاء، هذا الشعار السافر الدنىء، ومن خلال هذا الفجر السياسي، وصل خامنئي بعد موت الخميني بالعصابات الإيرانية الى كل العراق وسوريا.

تعود جذور قصة الأطماع والأحقاد الايرانية في العراق، إلى أبريل 1980 حينما اتهم العراق، إيران بالتحريض على اعتداءات في بغداد وطالبها برفع يدها عن ثلاث جزر استراتيجية في مضيق هرمز، لتصل الأمور إلى إلغاء بغداد اتفاقية الجزائر الموقعة في 1975 تتضمن تقاسم شط العرب.

ولجأت إيران طوال سنوات الحرب، حيث تعد أطول حروب القرن العشرين وخلفت نحو مليون قتيل لتوفير ملاذ للجماعات المناهضة لنظام صدام، بينها شخصيات كردية وفي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وجناحه العسكري فيلق بدر، اللذين تشكلا في إيران عام 1982. آنذاك كانت بداية تشكيل الميليشيات الارهابية الايرانية



ولم تنقطع طهران عن دعم هذه الأطراف حتى بعد 2003. بل العكس زاد دعمها وخلال السنوات الـ17 الماضية تسلقت شخصيات عراقية، لطالما تحالفت مع إيران، إلى أعلى هرم السلطة في العراق. وقضى ثلاثة رؤساء وزراء من بين ستة شغلوا هذا المنصب بعد العام 2003 وهم إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وعادل عبدالمهدي، معظم فترة ثمانينات القرن الماضي في طهران! وهذه فضيحة مدوية

كما تولى قادة بارزون في ميليشيا بدر الارهابية مناصب أمنية رفيعة.

وتتجاوز العلاقات حدود الجانب السياسي. ومن فاكهة المشمش وصولا إلى المسكّنات، تباع المنتجات الإيرانية في أنحاء العراق بأسعار أقل من المنتجات المحلية. وبالنتيجة، أصبح العراق اليوم أكبر سوق للمنتجات الإيرانية، غير الهيدروكربونية، ووصلت قيمة الصادرات الإيرانية إلى تسعة مليارات دولار خلال الفترة بين مارس 2019 ومارس الماضي، وفقا لغرفة تجارة طهران.



وتعهّد الرئيس الإيراني حسن روحاني في يوليو الماضي بمضاعفة هذا الرقم، لكن العقوبات الاقتصادية الأميركية الصارمة التي فرضت على بلاده منذ عامين أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي ودفعت طهران إلى الاعتماد بشكل متزايد على العراق الذي تحوّل إلى رئة اقتصادية لايران.

وتفشى الإحباط بشكل واسع في أوساط العراقيين – وفق تقرير جريدة العرب- وبلغ ذروته مع تصاعد الاحتجاجات المطلبية غير المسبوقة التي انطلقت في أكتوبر الماضي في بغداد وأغلب مدن جنوب البلاد ضد الطبقة السياسية التي تتهم بالفساد والفشل في إدارة البلاد والولاء لطهران.

وبعد أشهر، قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني الارهابي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي أبومهدي المهندس في غارة نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد. ورأى محللون أن الهجوم قطع أهم حلقات النفوذ الإيراني في العراق، فسليماني الارهابي، الذي بدأ مسيرته خلال الحرب العراقية الإيرانية ووصل إلى مناصب رفيعة، كان المشرف الرئيسي على ملف العراق. أما المهندس، فكان قياديا بارزا في فيلق بدر ومقربا من النظام الإيراني.

لكن طهران لم تيأس من استمرار الهيمنة واليوم يتجرع العراق حصاد 17 سنة من السيطرة الإيرانية الوضيعة.

أ.ي