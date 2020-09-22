هجوم ميليشيا العصائب على الكاظمي بسبب حملة البحث عن سجاد العراقي يفضح أياديها الملوثة بدماء المتظاهرين

خبراء: استمرار اختطاف النشطاء مهزلة أمنية وسياسية في العراق



جاء اعتراض ميليشيا العصائب الإرهابية، على الحملة التي يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب في ذي قار، للبحث عن الناشط سجاد العراقي الذي تم اختطافه لتفضح أياديها الملوثة بدماء المتظاهرين في العراق.

وكان قد هاجم قيادي في عصائب أهل الحق الارهابية، بزعامة قيس الخزعلي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجهاز مكافحة الارهاب، على خلفية الحملة التي يشنها الجهاز في الناصرية لتعقب خاطفي الناشط "سجاد العراقي" وتحريره.





وقال جواد الطليباوي، في تغريدة: لولا تضحيات عشائر ذي قار لما تحقق النصر ولما كانت هناك هيبة للدولة لذلك من المعيب استعراض الكاظمي بجهاز مكافحة الارهاب على ابناء عشائرنا في ذي قار واستخدامه لترويعهم بذريعة وجود شخص مخطوف!!

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجه بإرسال قوة خاصة من مكافحة الإرهاب مسنودة بطيران الجيش للبحث عن سجاد الذي اختطف على يد مجهولين في مدينة الناصرية.

وكشف مصدر أمني ، إن عملية البحث عن المختطف سجاد مستمرة حتى اللحظة ضمن مناطق شرقي ذي قار منها سيد دخيل والاصلاح والقرى التابعة لهما. وأضاف المصدر أن القطعات وصلت لأهداف محددة يجري التأكد منها.



ويتعرض الناشطون، بين الحين والآخر إلى عمليات اغتيال أو اختطاف على يد عصابات إيران الإرهابية منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في نفس الوقت، تحاصر منذ يومين قوات عسكرية بضعة منازل في قرية بمدينة الناصرية جنوب العراق، تشير المعلومات إلى أن عناصر من منظمة بدر بقيادة هادي العامري متورطون في عمليات اغتيال واختطاف ضد نشطاء في التظاهرات يختبئون فيها، وعلى رأس هؤلاء الناشط سجاد العراقي.

ومنذ انطلاق التظاهرات في أكتوبر 2019، لعبت الميليشيات الدموية أدوارا مفصلية في مساعي السيطرة على الأوضاع وتولت زمام القيادة من حكومة عادل عبدالمهدي الذي أجبره المحتجون على الاستقالة.

ومن بين أهم الأساليب التي اتبعتها الميليشيات العراقية التابعة لإيران للسيطرة على الأمن وتفكيك الاحتجاجات، الاغتيالات والاختطاف والتغييب القسري، التي طالت العشرات من النشطاء والصحافيين والمدونين والشبان.

وبدأت التطورات من قيام أشخاص بملاحقة اثنين من النشطاء المؤثرين في احتجاجات الناصرية، التي توصف بأنها الأشد وقعا على الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران، بعد بغداد. وفتح المطاردون النار على الناشطين، وجرحوا أحدهما، واختطفوا الآخر واقتادوه إلى مكان مجهول.

وبدلا من أن يؤدي هذا الاعتداء الإجرامي إلى إخافة المتظاهرين ودفعهم نحو منازلهم، تدفقت الجموع على الشوارع الرئيسية في الناصرية وقطعت أبرز الطرق وحاصرت العديد من المقرات الحكومية، مطالبة بإطلاق سراح الناشط المختطف سجاد العراقي.

اختطاف النشطاء في العراق، مهزلة أمنية وسياسية ولابد ان تقدم رؤوس العصابات، وقائمة بها الى جهاز مكافحة الإرهاب للتحقيق معها في أمر الناشطين الذين تم اختطافهم وقتلهم.

أ.ي