مصادر: أمريكا والإمارات تسعيان للاتفاق على صفقة طائرات "إف-35"

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، إن الولايات المتحدة والإمارات تأملان في التوصل إلى اتفاق مبدئي على صفقة بيع المقاتلة "إف-35" للإمارات بحلول كانون الأول المقبل بينما تدرس الإدارة الأمريكية كيفية صياغة الاتفاق.



وقالت المصادر المطلعة على المفاوضات الجارية، إن الهدف هو التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من كانون الأول.

وقد يستغرق التفاوض على بيع المقاتلات إف-35 وتسليمها سنوات، فيما يمنح أي إدارة أميركية جديدة وقتا كافيا لوقف الصفقة، واشترت بولندا، أحدث عميل للطائرات إف-35، 32 طائرة لكنها لن تتسلم أولى الدفعات قبل عام 2024، ويحتاج بيع الطائرات أيضا إلى موافقة الكونغرس.