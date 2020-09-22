الغراوي: يجب إبعاد النازحين في ممارسة حقهم الانتخابي من أية مزايدات سياسية أو ضغوط

أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي، أنه يجب إبعاد النازحين في ممارسة حقهم الانتخابي من أية مزايدات سياسية أو ضغوط تستغل اوضاعهم الإنسانية.



وقال الغراوي في بيان، إن "الآلاف من النازحين لم يستطيعوا تحديث سجلاتهم الانتخابية او الحصول على البطاقة البايومترية بسبب تواجدهم في المخيمات وعدم قدرتهم بالوصول الى مكاتب مفوضية الانتخابات في المدن".



وأضاف اننا "نطالب مفوضية الانتخابات بإرسال فرق جوالة لكافة مخيمات النازحين في العراق لغرض تحديث سجل الناخبين وتسليمهم بطاقة الناخب البايومترية مراعاة لظروفهم الانسانية وتعزيزا لممارسة دورهم في اختيار ممثليهم للبرلمان".

