حقوق الإنسان : تصارع القوى السياسية في بعض المناطق يحول دون عودة النازحين

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان انس العزاوي ،الاحد، ان تصارع القوى السياسية في بعض المناطق يحول دون عودة النازحين ، مؤكدا ان كل الحكومات مقصرة في قضية النازحين ووعدت بحل مشكلتهم .

وقال العزاوي في تصريح تلفزيوني ،، ان “تصارع القوى السياسية في بعض المناطق يحول دون عودة النازحين ، مؤكدا ان كل الحكومات مقصرة في قضية النازحين ووعدت بحل مشكلتهم”.

واضاف العزاوي “نلمس جدية من حكومة الكاظمي في حل معضلة النازحين” ، مبينا ان “هناك هجرة عكسية من المناطق السكنية لمخيمات النزوح”.

واوضح ان “قرار ملزم من مجلس محافظة بابل بعدم عودة عوائل جرف الصخر “، لافتا الى “العوائل المنتمية افرادها لداعش لا يستطيعون العودة لمناطقهم”.

واكد بالقول ان “بعض النازحين فقدوا المستمسكات الرسمية ويواجهون صعوبات كبيرة

