كاظم الساهر يتصدر ترند تويتر في يوم عيد ميلاده الـ 63

احتفل قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، بيوم ميلاده الـ 63 وعلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قام العديد من محبيه بالاحتفال به.

حيث قال بندر جازي كتب “١٢ سبتمبر عيد ميلاد سعيد وصحة دائمة للفنان الأستاذ. كاظم الساهر”.

حساب كتب “يحتفل اليوم القيصر كاظم الساهر بعيد ميلاده الـ 63. عيد ميلاد.. ما هي أغانيه المفضلة بالنسبة لكم؟”.

إسلام كتب “أعوام مضت و بقيت أنت ، أنت الخلوق المحترم النزيه الرزين”.

كتب حساب أخر “اليوم ١٢ سبتمبر يكمل قيصرنا عامه الـ٦٣، ثلاثة وستون عام من العطاء والفن والتواضع مدرسة بفنه وإنسانيته العظيمة اعوام مديدة لصاحب القلب الكبير كل عام وكاظمنا بألف خير”.

وقال خالد “أعوام مضت وبقيت أنت ، أنت الذي لا تضره شوائب الزمان النقي بقلب برئ و روح طفل”.

مشهورة كتبت “اليوم عيد ميلاد كاظم الساهر عمره صار ٦٣ سنه احسه حنون ودادي”.

وكتب حساب أخر “مِن أجلكَ وِلدَ الفَن. وَلِخُطى قدميّكَ صُنعَت المَسارِح”، وفاء كتبت “زمنٌ مضى.. وبقيتَ عظيمًا.. ميلاد كاظم الساهر”,

أهازيج قالت “12 سبتمبر 1957.. هو أعظمُ يومٍ في التاريخ وأجملُ خبرٍ في الدنيا” وقال حساب أخر “في مثل هذا اليوم 12 سبتمبر ولد قيصر الأغنية العربية فنان العرب كاظم الساهر.. خزينة الفن الأصيل، 63 سنه من الفن والعطاء والإبداع صوته الشجّي مازال في كُل فصل وعهدٍ وعامٍ معنا..كل عام وأنتَ صاحب المقام الفني الرفيع في وجداننا، والخالدُ في ذاكرتنا”.