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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 أيلول 2020 02:53 م

رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس مجلس القضاء حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين

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استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 22 أيلول 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وتم خلال اللقاء، بحث دور القضاء العراقي واستقلاليته، في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون وحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام، والاقتصاص من مرتكبي الجرائم المختلفة.
وتم التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، وضرورة توفير مستلزماتها التشريعية واللوجستية كافة، وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، ويحقق التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي تأثيرات او ضغوط.
واكد رئيس الجمهورية ضرورة التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في اعداد القوانين والتشريعات التي تصب في تنفيذ العدالة وإحقاق الحقوق، تعزيزاً لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين.
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية
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