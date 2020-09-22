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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 أيلول 2020 02:44 م

التعليم النيابية تحذر من كارثة صحية بالعام الدراسي الجديد

تلاميذ
حذر عضو لجنة التربية والتعليم النيابية رياض المسعودي، اليوم الثلاثاء، من كارثة صحية في حال الشروع بالعام الدراسي، من دون إجراءات صحية صارمة.

وقال المسعودي في تصريح له ، إن "الحكومة مطالبة بوضع الحلول الواضحة جدا وخطة عمل دراسية للشروع في العام الدراسي الجديد".

 واضاف أن "ما تبقى على العام الدراسي الجديد هو اسبوع واحد فقط ولم نر أي اجراء او تعليمات صحية أو إجراءات لا من قبل وزارة التعليم ولا من وزارة التربية بشان بدء العام الدراسي".

 وأشار المسعودي إلى أن "لجنة السلامة الصحية هي المسؤول المباشر على وضع خطط يمكنها تلافي كارثة صحية في حال الشروع بالعام الدراسي دون تنفذ اجراءات صارمة".

يشار إلى أن العراق لا يزال يواجه خطر فيروس كورونا ويسجل يوميا أعدادا للاصابات تتراوح بين الـ 3000 والـ 4000 إصابة فضلا عن عشرات الوفيات يوميا.
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