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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 أيلول 2020 02:41 م

العكيلي: الفاسدون يحظون بدعم سياسي والتحقيق معهم سيكون صعباً

العكيلي
 اكد رئيس هيئة النزاهة الاسبق القاضي رحيم العكيلي، الثلاثاء، ان محاربة الفساد والتحقيق بالملفات بحاجة الى تحقيق موسع وشامل، مبينا ان الفاسدين يحضون بدعم سياسي من كتلهم وأحزابهم لذلك سيواجه المحققون صعوبات .

وقال العكيلي في تصريح ان "الحكومة اتجهت لتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد ودورها هنا هو التحقيق ، مبينا أن "التحقيق مع الفاسدين سيواجه صعوبات كبيرة لوجود دعم سياسي للفاسدين من احزابهم وكتلهم".

ورأى أنه "في ظل النظام السياسي الحالي كون رأس السلطة مستقل من الصعب على الحكومات ان تتعاطى مع ملف الفساد"، مشيرا إلى أن "جميع الحكومات السابقة وضعت في برامجها الانتخابية انها ستحارب الفساد لكنها حمت الفاسدين ومن يدان يتم تهريبه بطريقة سلسة".

وأشار العكيلي إلى أن "كل لجنة مشكلة لمحاربة الفساد يجب ان ترجع للقضاء العراقي ليتخذ الإجراءات الصحيحة بحجزهم أو منعهم من السفر"، لافتا إلى أن "الكثير من الفاسدين الكبار أفلتوا من العقاب بسبب دعم كتلهم السياسية المستفيدة منهم أو خشية فضحهم في حال تم وضع اليد عليهم وعلى فسادهم".

وكان رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج رأى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومات السابقة أكتفت بالتلويح لكبار الفاسدين فقط وممارسة الابتزاز ضدهم دون المساس بهم، وفيما لفت إلى أن الاطاحة بحيتان الفساد باتت ضرورة وطنية غير قابلة للتاجيل، أعتبر أن خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعتقال الوجبة الاولى هي بداية الطريق.
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