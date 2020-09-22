نائبة تطالب باستبدال أعضاء المحكمة الاتحادية ومنحهم استثناء من سن التقاعد

طالبت النائبة عن محافظة صلاح الدين كفاء فرحان، اليوم الثلاثاء، باستبدال كافة اعضاء المحكمة الاتحادية ومنحهم استثناء من سن التقاعد، فيما أشارت إلى أنه سيتم التصويت على تعديل قانون المحكمة بشكل مباشر دون أي تسويف.



وقالت فرحان في تصريح له ، إن " قانون المحكمة الاتحادية شرع بشكل موقت عام 2005 لتمرير مرحلة معينة، الا ان القوى السياسية والحكومات السابقة عجزت عن تصحيحه او تعديله والبرلمان الحالي ملزم حاليا باجراء التعديل الخاص بالأعضاء".



وأضافت أن "القانون الجديد يجب ان يضمن استبدال كافة اعضاء المحكمة الاتحادية بقضاة جدد ومنحهم استثناء من سن التقاعد الموحد على ان يتم اختيارهم من مجلس القضاء الاعلى".



وأشارت فرحان إلى أن "القانون سيمرر خلال الاسبوعين المقبلين حيث سيتم اقرار الدوائر الانتخابية في الجلسات المقبلة، فيما سيتم التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بشكل مباشر ودون أي تسويف".



ومن المنتظر من مجلس النواب أن يصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية تحضيرا لاجراءات قانونية بشأن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تم تحديد موعدها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران 2021.