مجلس النواب ينهي قانون تسريع التعاون في الاقتصاد والطاقة بين العراق وكوريا

انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية. Copy أخبار متعلقة البرلمان يصوت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق الحلبوسي يؤكد تطلع العراق لمزيد من التعاون مع السعودية وفقا للمصالح المتبادلة نائب يطالب الحكومة باستخدام ورقة الاقتصاد ضد أي انتهاك لسيادة العراق حقوق الإنسان تطالب البرلمان بالإسراع في تشريع قانون العنف الأسري الكاظمي يحسم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة .. والسير الذاتية تصل البرلمان خلال 48 ساعة الكعبي : العراق مازال في دائرة خطر كورونا