الصحة العالمية: إصابات كورونا سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوع الماضي

كشفت إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية تسارع تفشي وباء كورونا المستجد في العالم بتسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة في 7 أيام الأسبوع الماضي بلغ نحو مليونين، مقابل تراجع عدد الوفيات.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانات نشرتها عن "تسجيل 1998897 إصابة جديد بكورونا المستجد حول العالم في الأسبوع الذي انتهى في 20 أيلول".



وأفادت الهيئة الدولية أن ذلك يمثّل ارتفاعا بـ 6% مقارنةً مع الأسبوع السابق و"أعلى عدد إصابات مسجّلة خلال أسبوع واحد منذ ظهور الوباء".