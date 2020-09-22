هيئة الاستثمار تعتزم طرح قصر السجود داخل المنطقة الخضراء كفرصة استثمارية ليكون متحفا وفندقا

تعتزم هيئة الاستثمار الوطنية طرح قصر السجود داخل المنطقة الخضراء كفرصة استثمارية ليكون متحفا وفندقا ومركزا لرجال الأعمال، وبينما أعلنت وضع حجر الأساس للمستشفى الأميركي بواقع 200 سرير.



وقال مدير دائرة النافذة الواحدة وخدمات دائرة النافذة الواحدة في الهيئة، سعد العيساوي، إن الهيئة بصدد طرح قصر السجود داخل المنطقة الخضراء على ضفاف دجلة بمساحة 20 دونما، كفرصة استثمارية لإقامة متحف وفندق ومركز رجال اعمال، منوها بان الفرصة ستسهم بتوفير 1500 فرصة عمل.



وأضاف العيساوي، أن الهيئة سبق لها ان احالت قصر الفاو قرب مطار بغداد، إلى الاستثمار لإقامة الجامعة الأميركية والتي بلغت نسب انجازها 95 بالمئة.



وأشار العيساوي إلى أن التسجيل سيفتح فيها العام المقبل، كاشفا عن وضع حجر الأساس لإقامة مستشفى الجامعة الأميركية بواقع 200 سرير.

