ثمار السلام ..​ الاتفاق بحلول ديسمبر على صفقة بيع المقاتلة إف-35 للإمارات

أفادت وكالة ”رويترز“، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة والإمارات، تأملان في التوصل إلى اتفاق مبدئي على صفقة بيع المقاتلة ”إف-35“ للإمارات، بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، أن ”الهدف، هو التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول“.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس كيفية صياغة الاتفاق، دون إثارة اعتراضات إسرائيلية.

ويزور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث عدد من الملفات، على رأسها صفقة بيع طائرات F35 إلى دولة الإمارات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكر موقع ”واللا“ الإسرائيلي، أمس الإثنين، أن غانتس ”سيزور واشنطن لمدة 24 ساعة، وسيلتقي وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، ومسؤولين آخرين في البنتاغون“.