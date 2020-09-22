بـ7.5 مليارات دولار‎ .. "مايكروسوفت" تشتري مطرر ألعاب الفيديو "فول آوت"

أعلنت ”مايكروسوفت“ الأمريكية، عن إبرام اتفاق بقيمة 7.5 مليار دولار، للاستحواذ على ”زينيماكس ميديا“، الشركة الأم لمنتج ألعاب الفيديو ”بيثيسدا سوفتووركز“ الذي يطوّر ”فول آوت“ و“ذي إلدر سكرولز“ وألعاب ”ستار تريك“.

وتأتي هذه الصفقة الكبيرة، قبل فترة وجيزة من إطلاق أجهزة ”اكس بوكس“ من تصميم ”مايكروسوفت“ لتعزّز مكانة عملاق المعلوماتية، في سوق ألعاب الفيديو.

وجاء في بيان صادر عن الشركة، أنه من شأن هذه العملية ”أن تثري اكس بوكس بمجموعة واسعة من الألعاب والتقنيات“.

وتأمل الشركة، أن تساعدها هذه الصفقة التي أبرمتها قبل أسابيع، من طرح أجهزة ”اكس بوكس سيريز اكس“ و“اكس بوكس اس“ في الأسواق في تشرين الثاني/نوفمبر، على التقدّم على منافستها ”سوني“ التي سجّلت مبيعاتها لأجهزة ”بلايستايشن 4“ ضعف ما حقّقته ”مايكروسوفت“ مع ”اكس بوكس“ في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقّع أن يدرّ قطاع ألعاب الفيديو، أكثر من ”200 مليار دولار من العائدات السنوية، في 2021″، بحسب ”مايكروسوفت“.

وقال بيت هاينز، أحد نواب رئيس ”زينيماكس“ التي أسست سنة 1999 في روكفيل في ضواحي واشنطن إن ”مايكروسوفت هي شريك رائع، يتيح لنا موارد ستجعلنا الأفضل في مجال إنتاج ألعاب الفيديو وتطويرها“.