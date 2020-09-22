"Baojun E300".. أول سيارة كهربائية ذكية في العالم بنظام بيئي من شاومي

ذكرت تقارير أنه سيتم الكشف عن السيارة الكهربائية Baojun E300 في معرض بكين للسيارات، الذي ينطلق في 26 سبتمبر.

وتدعي شركة تصنيع السيارات الصينية Baojun بالشراكة مع شركة Suning، أن السيارة ستكون أول سيارة كهربائية ذكية في العالم تعمل بنظام بيئي متكامل من عملاق التقنية شاومي.

وفقا للمطورين، سيقدم المنتج الجديد نظاما بيئيا مبنيا على تكاملية مبدأ ”الإنسان + الآلة + المنزل“، كما ستكون E300 أول سيارة كهربائية ذكية في العالم تتلقى دعما متكاملا لنظام شاومي البيئي والمنزل الذكي، وكذلك مع المساعد الصوتي XiaoAI.



وبحسب ما ذكره موقع ”جيزم تشاينا“ التقني، سيتم تجهيز السيارة الحديثة بدعم وظائف عديدة، مثل جهاز التحكم عن بعد والواجهة التفاعلية والاتصال بأجهزة إنترنت الأشياء المنزلية، ما يعني أنه يمكنك إعطاء أوامر للأجهزة الذكية المثبتة في منزلك وأنت تقود سيارتك.

تتلقى سيارة Baojun E300 محركا بقوة 39 حصانا بطول أقل من 3 أمتار، مزودا بمحرك كهربائي متزامن وبطارية من الليثيوم فوسفات الحديد بقدرة 30 كيلووات في الساعة.

بإمكان البطارية وقت الشحن بالكامل، أن تدفع السيارة الكهربائية الأولى من نوعها في لتغطي مسافة 305 كيلومترات. ومن المتوقع أن يتراوح سعر Baojun E300 من 65800 يوان (حوالي 9720 دولارا) إلى 85800 يوان (حوالي 12675 دولارا).

