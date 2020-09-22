بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 22 أيلول 2020
آخر الأخبار
الغراوي: يجب إبعاد النازحين في ممارسة حقهم الانتخابي من أية مزايدات سياسية أو ضغوط هيئة الاستثمار تعتزم طرح قصر السجود داخل المنطقة الخضراء كفرصة استثمارية ليكون متحفا وفندقا مراقبون: العراق يواجه أزمة مالية حادة ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية إحباط محاولة تسلل لداعش الإرهابي من الحدود العراقية- السورية.. وكشف خطة العودة نائب :موازنة 2020 بحاجة إلى ثلاثة أسابيع للتصويت عليها عالية نصيف تطالب رئيس الوزراء بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين الصحة تكشف حقيقة وجود خبراء أجانب لمعالجة مرضى كورونا بالعراق الرياضة النيابية تكشف عن مقترح لدعم الأندية الأهلية القبض على خمسة عشر مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في خمس محافظات نائب: اختلاف وجهات النظر بين الكتل حول الدوائر الانتخابية بالإمكان حله بعدة طرق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 أيلول 2020 01:33 م

مراقبون يكشفون مؤشرات ودلائل التصعيد العسكري الثلاثي في إدلب السورية

ادلب

لم يكن القرار التركي بإدخال رتل عسكري «جديد» يضم آليات عسكرية ومعدات لوجستية إلى محافظة إدلب, هو «ردّ» أنقرة  الوحيد على «العرْض» الروسي «تقليص» نقاط المراقبة للجيش التركي في إدلب, أو المُؤشّر على أن اتفاق «5 آذار» الماضي, الذي وقّعه بوتين وأردوغان في سوتشي قد بدأ بالتصدع

بل جاءت الغارات الروسية والسورية على المناطق التي ينتشر فيها تنظيم "حُرَّاس الدين" الإرهابي, إشارة لا تخلو من دلالة بأنَّ صبر موسكو قد نفد, وأنها لن تقبل مواصلة  فرض أمر واقع عسكري, في المحافظة التي أُنيط بها العمل على خفض التصعيد فيها, عبر إخراج المجموعات الإرهابية في 17 أيلول 2018.

ويرى مراقبون أن ما تقوم به أنقرة في ادلب، يترافق مع التصعيد الأميركي في الحسكة, بعد الصِدام الشهير بين دوريتين أميركية وروسية أسفر عن اصابة خمسة عسكريين أميركيين, ما دفع واشنطن إلى إرسال تعزيزات عسكرية قيل إنها لمواجهة «الاستفزازات الروسية», في وقت يتصاعد فيه الحديث عن سعي أميركي حثيث من أجل إشهار «مرجعية سياسية كردية» تتولى ادارة المناطق التي تسيطر عليها «قسد» بدعم المحتل الأميركي, الذي لم ينفِ مواصلته سرقة البترول السوري وإرساله عبر قوافل برية إلى العراق.

و هنا تحضر التصريحات المتضارِبة التي يدلي بها طرفا الأزمة المُتدحرِجة التي بدأت تًسِم العلاقات الروسية التركية, والتي بلغت ذروتها عندما رفضت أنقرة الطلب/المقترح الروسي بخفض مستوى الوجود العسكري التركي في إدلب, وقوبل برفض تركي بل بإدخال المزيد من المعدات والجنود، ما أثار غضباً روسيا وسوريا ودفع دمشق إلى استهداف الرتل التركي الذي عبر الحدود الخميس الماضي, ما اعتبره كثيرون إشارة جدية من موسكو ودمشق بأن أمراً كهذا لن يتم التسليم به.
ويتوجب قراءة مدلولات تصريحات وزير الخارجية التركية مولود أوغلو, الذي «هدّد» بانتهاء «العملية السياسية» في سوريا في حال استمرت «خروقات قوات النظام في إدلب»، ما يعكس شعور أنقرة ببعض فائض قوة لديها, أثر نجاحها «النسبي» في فرض نفسها لاعباً رئيساً في ملفات إقليمية عديدة, خصوصاً في ليبيا وشرق المتوسط.

وإن كانت أبدت تريّثاً وجنوحاً (كلامياً) نحو التهدئة شرق المتوسط, مع اقتراب قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 الجاري وتلويح الاتحاد بفرض عقوبات صارمة على أنقرة إذا ما واصلَتْ التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اليونانية.

وقال المراقبون إن ترافقَ رفض أنقرة المقترح الروسي تخفيض الوجود العسكري التركي في إدلب, قيام  انقرة  بتقديم مقترح مُضاد يقضي بـ«تسليم» الجيش التركي مدينتي منبج وتل رفعت في ريف حلب لعبة استذكاء تركية لاحظ لها بالنجاح, حتى لو أدّت لمواجهة عسكرية, ستنتهي حتماً كما انتهت معركة تحرير شرق حلب 2016 ,وبخاصة أن تركيا وبشكل استفزازي تُعلِن أن منطقة إدلب..منطقة «أمن قومي لا يمكنها التفريط بها». 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
التطبيع مع السودان

تقرير عبري: السودان مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا تحقق هذا الشرط 22 أيلول 2020 01:50 م

اقتصاد العراق

مراقبون: العراق يواجه أزمة مالية حادة ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية 22 أيلول 2020 01:35 م

القوات الأمنية

إحباط محاولة تسلل لداعش الإرهابي من الحدود العراقية- السورية.. وكشف خطة العودة 22 أيلول 2020 01:15 م

السلام الاماراتي

تقريرعبري : الإمارات دولة إقليمية مؤثرة.. وعلى المجتمع الدولي دعم اتفاقها مع إسرائيل 22 أيلول 2020 01:14 م

أمير قطر

أمير قطر يمنح وسام "الوجبة" للسفير الإيراني.. ونشطاء : ماذا قدم غير القتل والدمار؟ 22 أيلول 2020 01:05 م

البرلمان-العراقي1

معضلة الدوائر الانتخابية في العراق.. الكتل الكبيرة لا تعارض وخطر الدمج 22 أيلول 2020 11:18 ص

امير قطر وسفير ايران

بـ184 حجر ماس وياقوت.. تميم الإرهاب يكافىء سفير إيران بالدوحة في نهاية خدمته 22 أيلول 2020 02:06 ص

بومبيو - العقوبات الأممية على إيران

عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية و "مادورو".. واشنطن تفعل كل العقوبات الأممية على الملالي 22 أيلول 2020 01:48 ص

التعليقات