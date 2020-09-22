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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 أيلول 2020 01:07 م

عالية نصيف تطالب رئيس الوزراء بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين

عالية نصيف

طالبت النائبة عالية نصيف، ، رئيس الوزراء بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين للانضمام إلى بنك الاستثمار الاسيوي، مبينة أن بعض الفاسدين ضغطوا باتجاه إفشال هذه المذكرة إلى درجة انه تم التوقيع على خمسة ملايين دولار، بينما الأردن التي ليست لديها إمكانية اقتصادية قوية دفعت عشرين مليون دولار .


 وقالت نصيف، في بيان ، أن "مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار اتفاق (الحزام والطريق) الصينية، في حال تفعيلها سيكون بالإمكان تنفيذ الربط السككي بين الصين وميناء ام قصر إلى حين اكمال ميناء الفاو، فالصين أرادت منذ عام ٢٠١٤ ربط طريق الحرير بميناء أم قصر ليتفرع إلى أربعة فروع في العراق، علماً أنه في حال دخول العراق في طريق الحرير قد يحصل على موارد مالية هائلة تنافس العائدات النفطية".


واضافت أن "الفاسدين والمرتشين والمتواطئين مع الكويت يحاولون إجهاض هذه الاتفاقية وعدم تفعيلها، لأنهم مستأجرون من قبل الكويت لتحقيق هدف محدد هو الربط السككي مع الكويت لجعل الكويت هي المستفيدة من طريق الحرير"..
وشددت نصيف على "ضرورة تفعيل كافة مذكرات التفاهم الموقعة مع الصين، وخصوصا المتعلقة بالانضمام إلى بنك الاستثمار الاسيوي".

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