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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 22 أيلول 2020 01:05 م

الصحة تكشف حقيقة وجود خبراء أجانب لمعالجة مرضى كورونا بالعراق

كورونا في العراق
أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عدم وجود خبراء أجانب لمعالجة مرضى كورونا بالعراق.

وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة الدكتور حازم الجميلي، في تصريح صحفي، إنه "لا يوجد خبراء أجانب أو صينيون أو روس يشاركون في معالجة مرضى كورونا"، لافتاً إلى أن "الوزارة تتواصل مع منظمة الصحة العالمية والدول حول آخر التطورات في مجال علاج مرضى فيروس كورونا".

وأوضح الجميلي أن "وزارة الصحة ناقشت مع لجنة الصحة والبيئة النيابية موضوع استقدام فرق طبية مختصة بعلاج كورونا إلى العراق وتم طرح وجهة نظر الوزارة في هذا الموضوع وإطلاع اللجنة على موضوع الإخلاء الطبي للمرضى"، مبيناً أن "الوزارة ناقشت مع اللجنة موضوع اللقاحات ،وإلى أين وصل التعاون مع الدول والجهات المعنية لتوفير اللقاحات كما تمت مناقشة ما سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة في حال تعرضت البلاد لموجة ثانية من الوباء".

وأضاف أنه "تمت مناقشة الوضع المالي للوزارة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للدولة وسعي لجنة الصحة والبيئة النيابية لإقرار قانون الموازنة لدعم وزارة الصحة".

وأشار الجميلي إلى أنه "تمت مناقشة موضوع عودة المدارس وتم الاتفاق على انتظار وجهة نظر وزارة التربية بهذا الشأن"، مؤكداً أنه "لم يتم بيان الرأي حول الموضوع ،ولا يوجد حتى الآن أي توصية، والموضوع يحتاج إلى دراسة وتقييم الموقف الوبائي ،والتطورات في جائحة كورونا".

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