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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 أيلول 2020 01:05 م

الرياضة النيابية تكشف عن مقترح لدعم الأندية الأهلية

اندية عراقية


كشفت لجنة الشباب والرياضة النيابية، ، عن مقترح لدعم الأندية الأهلية ، مؤكدة  أن قانوني الأندية والاتحادات سيكونان جاهزين للتصويت.


 وقال رئيس اللجنة النائب عباس عليوي في تصريح صحفي، إن "اللجنة لديها قانون الأندية ،وسيُصوت عليه خلال الشهرين المقبلين، حيث ستكون هنالك جلسة أخيرة يوم غد ، مع اتحاد الصحافة العراقية والقنوات الفضائية، للاطلاع على آخر ملاحظاتهم بشأن قانون الأندية"، لافتاً إلى أن"قانون الاتحادات، ضمن جدول أعمال اللجنة ،وتم تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لإدراجه في جدول أعمال الجلسة المقبلة لقراءته قراءة ثانية".
وأضاف عليوي أن "هذين القانونين بقيا في أروقة لجنة الشباب والرياضة لأكثر من 16 عاماً"، مؤكداً أن"هذين القانونين سيكونان جاهزين للتصويت، قبل انتهاء الفصل التشريعي".


وأشار إلى أن "اللجنة لديها برنامج عمل مع مجموعة من الشباب، من أجل مناقشة بعض المشاريع والقوانين المهمة بالنسبة للشباب والرياضة، مثل العمل التطوعي".
وتابع عليوي أن "بعض القوانين التي تخص الشباب هي مسؤولية الحكومة، لأنها تحتوي على فقرات فيها جنبة مالية، وبالتالي لا يمكن لمجلس النواب أن يصوت عليها من دون أن تمر على الحكومة".


وفي ما يخص المشاريع الاستثمارية، أوضح أن"المشاريع  الاستراتيجية توقفت عن العمل، بسبب الضائقة المالية"، كاشفاً عن"وجود لقاء مرتقب مع  وزير الشباب والرياضة في قادم الأيام، للحديث بشأن إعادة العمل بالمشاريع المهمة، لأنها تصب في مصلحة الرياضة والشباب".


وبين رئيس لجنة الشباب والرياضة أن"اللجنة لديها مقترحات عدة ،التي ربما سنضعها في الموازنة، تتضمن تخصيص أموال من منحة البترودولار، فقط للمحافظات المنتجة للنفط، لدعم الأنشطة الرياضية في الأندية الأهلية"،.

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