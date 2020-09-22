أمير قطر يمنح وسام "الوجبة" للسفير الإيراني.. ونشطاء : ماذا قدم غير القتل والدمار؟

أثار منح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد؛ السفير الإيراني المنتهية مأموريته في الدوحة، محمد علي سبحاني، ”وسام الوجبة“ القطري الشهير، الكثير من التعليقات حول رمزية هذه الهدية للدبلوماسي الإيراني وتوقيتها.



وقالت وكالة الأنباء القطرية ”قنا“؛ إن ”أمير البلاد استقبل سفير إيران بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، حيث منح سمو الأمير السفير الإيراني وسام الوجبة، تقديراً لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وإيران“.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع إكرام أمير قطر وفادة السفير الإيراني بمنحه ما أسموه ”الغنيمة“، بعد حصوله على وسام مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصّع بـ 184 حجرا من الماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري.

وقال النشطاء إن ”وسام الوجبة“، الذي يمنح للسفراء الأجانب في قطر والذين ساهموا في القيام بخدمات نافعة لقطر وللإنسانية؛ أهدي أمس لسفير إيران، كما تم منحه قبل 6 أشهر من الآن للسفير التركي في الدوحة، وغرد ”حسن“ مستفهما ”أي خدمة قدمتها الدولة المانحة أو السفراء الذين حصلوا على هذا الوسام للانسانية غير الدمار والقتل في العراق وسوريا واليمن وليبيا؟“. فرد عليه آخر بقوله ”لا هذا ولا ذاك إنما تقديرا لحمايته وأسرته بقصر الوجبة“.



ولم تخلو التعليقات من بعض السخرية والتندر، حيث علق أحدهم ”واحد وسام الوجبة صغير وكثر صوص“.



وتساءل آخر؛ ”وسام الوجبة ده بيجي مع البطاطس و البيبسي و لا لوحده؟“.





