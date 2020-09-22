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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 22 أيلول 2020 01:00 م

نائب: اختلاف وجهات النظر بين الكتل حول الدوائر الانتخابية بالإمكان حله بعدة طرق

محمد عبد الكريم البلداوي
قال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، إن هناك اختلاف في الرؤى ووجهات النظر حول قانون الانتخابات وخاصة المادة 15، حيث ان كل فريق يدلو بدلوه بما يتناسب مع رؤيته وجماهيره.

وأضاف أن اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية بالإمكان حله بعدة طرق، ومن خلال الدوائر المتوازنة وفق النسب السكانية والتنوع الاجتماعي والعرقي في المحافظات بما يتلائم وطبيعة كل محافظة.

وبين أن كل محافظة لها خصوصية وسيتم التعامل معها وفق ما يتفق عليها أبنائها، رغم محاولة البعض ادخال ملف الانتخابات في جدلية.
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