نائب: اختلاف وجهات النظر بين الكتل حول الدوائر الانتخابية بالإمكان حله بعدة طرق

قال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، إن هناك اختلاف في الرؤى ووجهات النظر حول قانون الانتخابات وخاصة المادة 15، حيث ان كل فريق يدلو بدلوه بما يتناسب مع رؤيته وجماهيره.



وأضاف أن اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية بالإمكان حله بعدة طرق، ومن خلال الدوائر المتوازنة وفق النسب السكانية والتنوع الاجتماعي والعرقي في المحافظات بما يتلائم وطبيعة كل محافظة.



وبين أن كل محافظة لها خصوصية وسيتم التعامل معها وفق ما يتفق عليها أبنائها، رغم محاولة البعض ادخال ملف الانتخابات في جدلية.

