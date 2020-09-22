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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 أيلول 2020 12:59 م

الصحة تلوح بإعادة “الحجر”: 20% فقط يرتدون الكمامات

كورونا في العراق

لوحت وزارة الصحة، ، باعادة اتباع اجراءات الحجر الصحي في حال ارتفاع الاصابات بكورونا وعدم التزام المواطنين بشروط الوقاية، مشيرة إلى أن 20% من العراقيين يرتدون الكمامات.

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وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي إن “الوصول بتسجيل اصابات تقارب او تتجاوز 4 الاف اصابة يوميا جاء نتيجة خرق المواطنين للشروط الوقائية، اذ 20 بالمئة منهم فقط يرتدون الكمامات”، مشيرا الى ان “الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الوباء تكمن بتوسيع السعة السريرية في المستشفيات التي انشئت عبر البناء الجاهز في بغداد والمحافظات.


واكد الحلفي “تبقي اعداد قليلة من الاصابات تتلقى العلاج في مستشفيات بغداد، حيث تتقارب اعداد الاصابات مع المتعافين ضمن الموقف الوبائي اليومي”، مبينا ان “الوزارة تراقب عن كثب تجمعات الناس خلال المدة المقبلة ومدى التزامهم بالتعليمات الصحية، ففي حال ارتفعت الاصابات نتيجة العدوى سنتجه الى اعادة تطبيق اجراءات الحجر الصحي، اما اذا بقيت الاعداد كما عليها في الوقت الحالي فان ذلك يعني اكتساب مناعة قوية لدى المجتمع وهذا ما نطمح اليه.


واشار الحلفي الى “انتظار انتهاء انتاج اللقاحات للقضاء على الوباء، اذ يوجد تنافس بين الشركات المنتجة للقاح، وتتوقع منظمة الصحة العالمية الكشف عنه نهاية هذا العام او بداية العام المقبل بعد اعتماده واستيفائه لجميع الشروط من ناحية التجارب السريرية والمأمونية”، لافتا إلى أن “ارتداء الكمامات يمثل عاملا مهما وذا فعالية عالية لمواجهة الفيروس، فضلا عن استخدام المعقمات التي تحتوي على الكحول وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون”.

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