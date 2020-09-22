بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 22 أيلول 2020
آخر الأخبار
الغراوي: يجب إبعاد النازحين في ممارسة حقهم الانتخابي من أية مزايدات سياسية أو ضغوط هيئة الاستثمار تعتزم طرح قصر السجود داخل المنطقة الخضراء كفرصة استثمارية ليكون متحفا وفندقا مراقبون: العراق يواجه أزمة مالية حادة ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية إحباط محاولة تسلل لداعش الإرهابي من الحدود العراقية- السورية.. وكشف خطة العودة نائب :موازنة 2020 بحاجة إلى ثلاثة أسابيع للتصويت عليها عالية نصيف تطالب رئيس الوزراء بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين الصحة تكشف حقيقة وجود خبراء أجانب لمعالجة مرضى كورونا بالعراق الرياضة النيابية تكشف عن مقترح لدعم الأندية الأهلية القبض على خمسة عشر مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في خمس محافظات نائب: اختلاف وجهات النظر بين الكتل حول الدوائر الانتخابية بالإمكان حله بعدة طرق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 22 أيلول 2020 12:51 م

التميمي: البرلمان بإمكانه عدم تشريع الموازنة

علي التميمي
قال الخبير القانوني علي التميمي، إن المادة ٦٢ من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة، أما المادة ٨ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام.

وأضاف أن المادة ١١ من القانون أعلاه (الإدارة المالية) توجب على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول.

وبين أن المادة ١٣ من هذا القانون أعلاه نصت (في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات)، اما قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ ..فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ فقط.

وأوضح التميمي، أن البرلمان بإمكانه عدم تشريع الموازنة لأنها تخالف القانون اعلاه، لكن الحل، خصوصا ان القواعد القانونيه تقول (الضرورات تبيح المحضورات)، واذا تضاربت مصلحتان روعي اشدهما ضررا بارتكاب اخفهما واختيار أهون الضررين ويزول الضرر الأشد بالأخف ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فاضل-الغراوي

الغراوي: يجب إبعاد النازحين في ممارسة حقهم الانتخابي من أية مزايدات سياسية أو ضغوط 22 أيلول 2020 03:19 م

Capture

رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس مجلس القضاء حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين 22 أيلول 2020 02:53 م

العكيلي

العكيلي: الفاسدون يحظون بدعم سياسي والتحقيق معهم سيكون صعباً 22 أيلول 2020 02:41 م

safe_image

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي 22 أيلول 2020 02:38 م

2299934758609506110

نائبة تطالب باستبدال أعضاء المحكمة الاتحادية ومنحهم استثناء من سن التقاعد 22 أيلول 2020 02:32 م

مجلس النواب

مجلس النواب ينهي قانون تسريع التعاون في الاقتصاد والطاقة بين العراق وكوريا 22 أيلول 2020 02:29 م

قصر السجود

هيئة الاستثمار تعتزم طرح قصر السجود داخل المنطقة الخضراء كفرصة استثمارية ليكون متحفا وفندقا 22 أيلول 2020 01:43 م

كورونا في العراق

الصحة تكشف حقيقة وجود خبراء أجانب لمعالجة مرضى كورونا بالعراق 22 أيلول 2020 01:05 م

التعليقات