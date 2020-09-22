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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 22 أيلول 2020 12:39 م

محلل سياسي: مجلس النواب لم ينجح في حسم قوانين المحكمة الاتحادية والانتخابات

مجلس النواب

قال المحلل السياسي كريم الخيكاني، إن مجلس النواب لم ينجح في حسم قوانين المحكمة الاتحادية والانتخابات، وكذلك هناك رفض قضائي بشأن متعلقات المحكمة الاتحادية، وبالتالي فأن هناك ملفات شائكة تحتاج مزيدا من الوقت لحلها وهو ما قد يؤجل اجراء الانتخابات إلى إشعار أخر.

وأضاف أن حديث بعض النواب عن اكمال الدورة البرلمانية الحالية يؤكد وجود اتفاقات سرية بين الأطراف السياسية على تأجيل اجراء الانتخابات بحجة عدم اكمال قانونها وكذلك قانون المحكمة الاتحادية.

وبين أن البرلمان وفي حال نجاحه بإنجاز القانونين المذكورين فأنه سيدخل في خلافات كبيرة حول موازنة 2021، بسبب العجز المالي ونسبة كردستان والأموال التي بذمتها وتخصيصات تشغيلية تتعلق بالدرجات الوظيفية والمحاضرين والمفسوخة عقودهم.

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