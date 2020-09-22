وزير سابق: جهات خارجية تمنع العراق من إكمال مشروع ميناء الفاو

أكد الوزير الأسبق وائل عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، أن جهات خارجية تمنع العراق من اكمال مشروع ميناء الفاو.

و قال عبد اللطيف في تصريح متلفز، إن "هناك يد خارجية موضوعة على العراق تمنعه من اكمال ميناء الفاو، "لافتا إلى أن "ميناء مبارك يخالف كل اتفاقيات البحار والبلدان المتشاطئة".

وأضاف أن "العراق ليس لديه لجنة دائمة للتفاوض مع الكويت وهذا خطأ كبير، "مشيرا الى " تم استبعادي لأكثر من مرة من لجان التفاوض لأنني كنت معراض لميناء مبارك".

وتابع: أن "وزارة الخارجية هي من تتحمل مسؤولية نتائج التفاوض مع الكويت".