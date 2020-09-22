أول تعليق رسمي من إيران على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة عليها

اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن لائحة العقوبات الأمريكية الجديدة لن تؤثر على الصناعة النووية الإيرانية.

وقال كمالوندي، بحسب ما نقل عنه موقع ”مير نيوز“ الإخباري المحلي يوم الثلاثاء، إن ”الصناعة النووية الإيرانية مستمرة في تطورها، والعقوبات الأمريكية لن تؤثر على هذه المسيرة واقعياً“.

وأضاف أنه ”في الأصل لم يكن هناك أي تعاون بين إيران والولايات المتحدة في المجال النووي، لتنهيه الأخيرة بالعقوبات المزعومة“، معتبراً أن ”هذه العقوبات هي جزء من الإجراءات الأمريكية للتهويل الإعلامي“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ”بعض الشخصيات التي وضعتها الولايات المتحدة أمس على لائحة العقوبات، هي بالأصل تخضع لعقوبات أمريكية سابقة“، منوهاً إلى أن ”العقوبات الأمريكية هي للتغطية على الانتكاسات السياسية على الساحة الدولية والعزلة الدولية بعد جهود فاشلة لإعادة فرض العقوبات الدولية“.



وتابع: ”تحاول الولايات المتحدة القضاء على البرنامج النووي الإيراني أو إبطاءه بأي شكل من الأشكال، لكنها لن تنجح.. منذ انسحابها من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018.. والأمور تمضي قدما في الصناعة النووية، وأعمال الولايات المتحدة ليس لها تأثير حقيقي على هذه العملية، وهذه حقيقة وليست شعارا“.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات واسعة على كيانات وأفراد ومسؤولين إيرانيين، في إطار تفعيلها لآلية أممية مدرجة في الاتفاق النووي، رغم انسحابها منه قبل أكثر من عامين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان له، إن عقوبات الأمم المتحدة التي ستفعلها بلاده تستهدف 27 جهة بين أشخاص وكيانات.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام. وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في عام 2018 عقوبات مشددة على إيران، بعدما أعلن ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي نص على كبح الأنشطة النووية الإيرانية.