موراتا يصل تورينو للانضمام إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن وصول المهاجم الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى مدينة تورينو للانضمام إلى صفوف الفريق بعد الخضوع للكشف الطبي الروتيني.



وكشف النادي الإيطالي عن وصول موراتا لتورينو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ولموراتا تجربة سابقة ناجحة مع يوفنتوس، حينما كان المدرب الحالي أندريا بيرلو زميلا له بالفريق.

ولم يعلن النادي الإيطالي بعد تفاصيل التعاقد مع موراتا.

وتشير التقارير إلى انتقال موراتا إلى يوفنتوس لمدة عام على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء.

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