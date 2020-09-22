بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
نوفل البرادعي الثلاثاء، 22 أيلول 2020 10:47 ص

المجلس العالمي للتسامح يحتفل باليوم الدولي للسلام

الجروان
يحتفل المجلس العالمي للتسامح والسلام باليوم الدولي للسلام الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون في 21 سبتمبر من كل عام، من أجل الاحتفال بمُثُل السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب.

وقال احمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في بيان له بهذا الشأن ان اليوم العالمي للسلام مناسبة دولية مهمة يجب ان نستوحي منها العمل المستمر من أجل نشر السلام والمحبة والتسامح حول العالم بهدف ان يعم الامن والأمان والاستقرار بين الشعوب، والعمل على حل كافة النزاعات بالطرق السليمة والحوار والتفاهم، وتجنب المآسي وويلات الحروب التي عانتها المجتمعات الإنسانية على مر العصور.

واكد أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعمل مع كل اعضائه وشركائه ومن خلال اجهزته المختلفة واهمها البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام على زرع ثقافة التسامح حول العالم في كافة المجالات لا سيما منها التربوية والثقافية والتعليمية وفي الاعلام والعمل على تطوير القوانين الدولية بما يعزز التسامح من أجل أن يحصد العالم ثمار السلام ويحقق الاستقرار والازدهار والرخاء للشعوب كافة.
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