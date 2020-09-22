المالية النيابية تكشف عن مقترح لإعادة المتقاعدين المحالين قسرا لوظائفهم

كشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، عن أن مقترح تعديل قانون التقاعد، يتضمن فقرات تهدف لإنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسراً وبشكل مفاجئ، مشيراً إلى وجود مقترح لإعادتهم إلى وظائفهم.

وقال الصفار في تصريح صحفي، إن "المقترح يحتوي مجموعة من المواد والفقرات وكلها تهدف لإنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسراً وأحيلوا إلى التقاعد بشكل مفاجئ وتضرروا جراء ذلك".

وأضاف، أن "التعديلات تتعلق بتغيير السن القانوني ووضع جدول زمني لإحالة الأشخاص والموظفين الذين يشملهم قانون التقاعد، وكذلك هناك مقترح لإعادة الذين أحيلوا للتقاعد بشكل قسري إلى وظائفهم".



وتابع، أن "هناك فقرة تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة التقاعدية وغير ذلك من تعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة والموازنة بين مصلحة الدولة ومصلحة الموظف.